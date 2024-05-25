Живут с отцом-алкоголиком: Две сестрёнки оказались брошены на произвол судьбы после смерти матери

Маленькие сестрёнки из Московской области после смерти матери остались без школы, детского сада и поликлиники. По словам подруги умершей женщины, девочки живут в посёлке Андреевка под Солнечногорском в захламлённой квартире с тараканами и безработным отцом-алкоголиком.

Две сестрёнки из Подмосковья оказались брошены на произвол судьбы после смерти матери. Видео © Telegram / SHOT

"Старшая дочка (Аня), ей восемь лет, она не учится нигде. <...> Младшая девочка выглядит очень слабенькой, ей два с половиной года. У неё сгорблена спина, она подволакивает ножку. Она не умеет есть ложкой, пить из чашки. В поликлинике, я так понимаю, вообще ни разу не была", — рассказала Светлана в беседе с SHOT.

Мать девочек Ольга умерла от цирроза печени в апреле этого года. Дети остались жить с биологическим отцом, который записал их на себя официально лишь недавно. Прописки у несовершеннолетних нет до сих пор. Со слов Светланы, до встречи с Александром её подруга была вполне нормальной: окончила институт с красным дипломом, затем устроилась на работу. Однако потом женщина якобы попала под влияние пьющего сожителя и тоже стала регулярно прикладываться к бутылке.

Ольга и Александр жили счастливо до того, как начали пить. Фото © Telegram / SHOT

После рождения второго ребёнка ни Александр, ни Ольга не работали, а жили на деньги от продажи того, что только могли продать. По словам Светланы, оба супруга пили по-чёрному, дочки росли сами по себе. Так, старшая до сих пор не устроена в школу, а младшая и вовсе не умеет даже держать ложку. После смерти Ольги временное опекунство над девочками оформила их бабушка — мать Александра, которая работает уборщицей в поликлинике. Сама Светлана тоже часто стала брать детей к себе. Сейчас она бьёт тревогу, чтобы на ситуацию наконец-то обратили внимание сотрудники соцслужб. В свою очередь, Александр в беседе с телеграм-каналом заявил, что с опекой у них "всё хорошо", и пообещал вот-вот наладить жизнь дочерей.