"Опека пусть идёт лесом": Мать детей-маугли из Петербурга выкрала их из больницы

Детей-маугли, найденных в жилом подвале многоэтажки в Петербурге и находившихся в больнице с симптомами ОРВИ, втайне от врачей забрала оттуда их мать Анастасия. Об этом она сама рассказала kp.ru.

По словам женщины, она сутки пробыла в больнице, куда вызывала сотрудников Следственного комитета и полиции, пытаясь забрать детей в официальном порядке. Опека же ссылалась на отсутствие разных документов и не хотела отпускать ребятишек. В итоге, когда медики отвлеклись, Анастасия собрала детей и вместе с ними покинула медицинское учреждение. Врачи, обнаружив отсутствие пациентов, обратились в полицию.

"Дети содержались в ужасных условиях. Мой младший сын плакал от недостатка воздуха в больнице. <...> А окно не разрешали открыть, потому что у деток якобы подозревали корь. Но ничего такого у них не выявили. Все таблетки дешёвые и выписаны не по болезни. Диагноза нет, а они пьют страшнейшие антибиотики. Синяки от уколов по всему телу, ну разве так можно?" — возмутилась многодетная мать, добавив, что детей не лечили, а калечили.

Сейчас семейство на поезде едет в Самару. Анастасия отзвонилась в прокуратуру и Минздрав, отправила правоохранителям заявление о прекращении розыска, начатого по инициативе врачей. По прибытии планирует явиться в полицию, чтобы доказать, что с детьми всё в порядке. Кстати, она улучшила свои жилищные условия и теперь с новым мужчиной снимает трёхкомнатную квартиру. В будущем надеется на выделение хорошего социального жилья.