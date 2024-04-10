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10 апреля, 12:01

Появились фото из подвала многоэтажки в Петербурге, где нашли трёх детей-маугли

Появились фото из подвала жилого дома в Петербурге, где нашли трёх детей-маугли. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Появились фото из подвала жилого дома в Петербурге, где нашли трёх детей-маугли. Обложка © Telegram / Zvezdanews

В Санкт-Петербурге нашли трёх мальчиков-маугли, которые проживали вместе со своим отцом в подвале девятиэтажки на Московском шоссе. Дети жили в абсолютной антисанитарии и нечеловеческих условиях: грязная мебель, кучи хлама, остатки еды повсюду, грязная раковина и голые трубы. Фотографии из подвала публикует "Звезда".

Условия, в которых жили три мальчика в подвале петербургской многоэтажки. Фото © Telegram / Zvezdanews

Условия, в которых жили три мальчика в подвале петербургской многоэтажки. Фото © Telegram / Zvezdanews

Местная жительница вызвала полицию после того, как заметила полуголого ребёнка с чумазым лицом. Сожителем детей оказался мужчина, который утверждал, что приходится им отцом. У 36-летнего петербуржца не оказалось документов, подтверждающих родство. По его словам, их мать оставила ему трёх сыновей, покинув город с другим мужчиной.

Как уже писал Life.ru, возраст детей составляет от двух до шести лет. Официальных данных об их самочувствии пока нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Тело мёртвого ребёнка в пакете нашли в московском парке
Тело мёртвого ребёнка в пакете нашли в московском парке
Владимир Озеров
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