Тело мёртвого ребёнка в пакете нашли в московском парке

В Москве было найдено тело новорождённого ребёнка в пакете, в результате чего была организована доследственная проверка. Об этом сообщил ГСУ СК России по Москве в официальном телеграм-канале.

"6 апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорождённого ребёнка в пакете", — написано в сообщении.

Следователи и криминалисты Следственного комитета столицы осматривают место, устанавливают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. А в ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу, под вопросом стоит возбуждение уголовного дела. Прокуратура контролирует ход расследования. Там пояснили, что тело малыша было найдено в Кусковском лесопарке.