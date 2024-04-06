Тело мёртвого ребёнка в пакете нашли в московском парке
Найдено тело новорождённого ребёнка на востоке Москвы в пакете. Фото © Telegram / "Столичный СК"
В Москве было найдено тело новорождённого ребёнка в пакете, в результате чего была организована доследственная проверка. Об этом сообщил ГСУ СК России по Москве в официальном телеграм-канале.
"6 апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорождённого ребёнка в пакете", — написано в сообщении.
Следователи и криминалисты Следственного комитета столицы осматривают место, устанавливают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения. А в ближайшее время назначат судебно-медицинскую экспертизу, под вопросом стоит возбуждение уголовного дела. Прокуратура контролирует ход расследования. Там пояснили, что тело малыша было найдено в Кусковском лесопарке.
Ранее Life.ru писал о смерти двухлетнего малыша из Бурятии, который скончался от домашнего лечения парацетамолом. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, однако ребёнок не выжил. После инцидента медики призвали граждан внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам.