Пятилетнего малыша спасли от родителей, которые хотели принести его в жертву в пустыне Сахара

В Испании полицейские арестовали французскую супружескую пару за попытку вывезти за пределы страны пятилетнего ребёнка, чтобы совершить его ритуальное убийство в пустыне Сахаре. Об этом рассказала испанская Гражданская гвардия.

У супругов были психические отклонения, поэтому они считали своего ребёнка одержимым и хотели покончить с ним. На них выдали арест, а затем и задержали в порту города Альхесирас, когда они пытались сесть на паром до Марроко.

На момент задержания ребёнок чувствовал себя хорошо, его передали в центр приёма несовершеннолетних.