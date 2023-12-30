Пятилетнего малыша спасли от родителей, которые хотели принести его в жертву в пустыне Сахара
В Испании арестовали супругов, пытавшихся убить сына в Сахаре для ритуала
В Испании полицейские арестовали французскую супружескую пару за попытку вывезти за пределы страны пятилетнего ребёнка, чтобы совершить его ритуальное убийство в пустыне Сахаре. Об этом рассказала испанская Гражданская гвардия.
У супругов были психические отклонения, поэтому они считали своего ребёнка одержимым и хотели покончить с ним. На них выдали арест, а затем и задержали в порту города Альхесирас, когда они пытались сесть на паром до Марроко.
На момент задержания ребёнок чувствовал себя хорошо, его передали в центр приёма несовершеннолетних.
А ранее Лайф рассказывал, что в Псковской области расследуют похожий жуткий случай. В Великих Луках 34-летняя Дарья Суханова три месяца скрывала смерть троих детей, проживая всё это время с живой пятилетней дочкой. Горе-мамашу уже задержали, возбуждено уголовное дело. Не исключено, что ранее попадавшая под прицел органов опеки женщина могла заморить малышей голодом.
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