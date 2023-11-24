"Жуткая цифра": Львова-Белова назвала число детей, убитых собственными родителями в 2022 году

За 2022 год в России произошло 80 случаев с убийствами детей собственными родителями, сообщила в ходе открытого диалога уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Всего же за те 12 месяцев в стране было совершено сто тысяч преступлений против несовершеннолетних.