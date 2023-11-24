"Жуткая цифра": Львова-Белова назвала число детей, убитых собственными родителями в 2022 году
Львова-Белова: За 2022 год российские родители убили 80 детей
За 2022 год в России произошло 80 случаев с убийствами детей собственными родителями, сообщила в ходе открытого диалога уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Всего же за те 12 месяцев в стране было совершено сто тысяч преступлений против несовершеннолетних.
"Согласно статистическим данным, <...> в 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра", — сказала Львова-Белова.
Омбудсмен отметила, что на данный момент в России разрабатывается стратегия комплексной безопасности детей, которая, надеется она, поможет в профилактике таких преступлений.
Тем временем в Псковской области расследуют как раз такой жуткий случай. В Великих Луках 34-летняя Дарья Суханова три месяца скрывала смерть троих детей, проживая всё это время с живой пятилетней дочкой. Горе-мамашу уже задержали, возбуждено уголовное дело. Не исключено, что ранее попадавшая под прицел органов опеки женщина могла заморить малышей голодом. Кроме того, оказалось, что ранее она уже лишилась ребёнка при загадочных обстоятельствах.
ТАСС / Михаил Терещенко