Трëх детей-маугли обнаружили в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила в подвале жилого дома на Московском шоссе трёх детей-маугли. Как передаёт телеграм-канал SHOT, мальчики двух, четырёх и шести лет жили там в условиях полной антисанитарии с мужчиной, у которого не было на них никаких документов.

Всё началось с того, что одного из детей, похожего на беспризорника, увидела местная жительница, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы. Прибывшим полицейским мальчик рассказал, что он проживает в подвале находящейся неподалеку девятиэтажки.

Стражи правопорядка были шокированы обстановкой, которую они там увидели — грязный диван, беспорядок, куча хлама вокруг, остатки еды на столе, полная антисанитария. Несовершеннолетние же были в рваной одежде, однако следов побоев на их телах обнаружено не было.

Впоследствии проживавший с ними 36-летний мужчина, который устроил из подвала подобие квартиры, сообщил правоохранителям, что якобы он их отец, но документов, подтверждающих это, предоставить не смог. По его словам, раньше мальчишки проживали с его женой, но та уехала в другой город с новым ухажëром, а сыновей оставила ему.

В настоящее время несовершеннолетних отвезли для прохождения обследования в больницу. Мужчину доставили в отдел полиции, где с ним будут разбираться в этой странной истории.