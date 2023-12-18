В Екатеринбурге нашли "девочку-маугли", которая 13 лет жила среди кладбищенских крестов
В Екатеринбурге 13-летняя девочка провела всю жизнь среди крестов с кладбища
Квартира, в которой всю жизнь прожила 13-летняя девочка. Фото © T.me / Ural Mash
В Екатеринбурге 13-летняя девочка всю жизнь прожила среди могильных крестов, которые её мать периодически таскала с кладбища, сообщил Ural Mash.
По информации издания, квартира кишела религиозными атрибутами. В комнате на стене висел портрет Григория Распутина и стоял огромный крест до потолка. Кроме того, семья не платила за коммунальные услуги, из-за чего у них накапал долг почти в миллион рублей. Газ и электричество им отключили.
Соседи рассказали, что хозяйка квартиры носила домой кресты с кладбища и пасхальные яйца, а 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. Сейчас девочку-маугли забрали сотрудники ПДН.
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