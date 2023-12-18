В Екатеринбурге нашли "девочку-маугли", которая 13 лет жила среди кладбищенских крестов

В Екатеринбурге 13-летняя девочка всю жизнь прожила среди могильных крестов, которые её мать периодически таскала с кладбища, сообщил Ural Mash.

По информации издания, квартира кишела религиозными атрибутами. В комнате на стене висел портрет Григория Распутина и стоял огромный крест до потолка. Кроме того, семья не платила за коммунальные услуги, из-за чего у них накапал долг почти в миллион рублей. Газ и электричество им отключили.

Соседи рассказали, что хозяйка квартиры носила домой кресты с кладбища и пасхальные яйца, а 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. Сейчас девочку-маугли забрали сотрудники ПДН.