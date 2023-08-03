В лесу под Тюменью нашли староверов с годовалыми детьми без единого документа, но изъять их не смогли

Семью старообрядцев с маленькими детьми обнаружили в лесу Упоровского района Тюменской области. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы по региону.

Как следует из материалов дела, семейство нашли в трёх километрах от деревни Боровушка ещё в феврале этого года, причём взрослые сознательно прятали детей от органов соцзащиты и не оформляли на них документы — у малышей одного года и трёх лет нет свидетельств о рождении, и на учёте в больнице они не состоят.

Глава семейства пытался заверить надзорный службы, что ни детям, ни супруге не требуется медицинская помощь, поэтому надобности обращения в больницу он не видит. При этом показывать детей, в том числе медработнику, он отказался.

Пару проверила полиция и пока не нашла никаких оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. При этом органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд удовлетворил его частично.

"Суд установил факт рождения детей у матери. Отделу ЗАГС администрации Упоровского района произвести государственную регистрацию актов о рождении детей. Взыскал с Ксении З. госпошлину в размере 600 рублей", — следует из материалов.