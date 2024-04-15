Стала известна судьба найденных в подвале Петербурга детей-маугли

Трёх мальчиков, которых обнаружили в подвале многоэтажки в Санкт-Петербурге, определили в социально-реабилитационный центр. Об этом сообщается в телеграм-канале детского омбудсмена Северной столицы Анны Митяниной.

"Сегодня уполномоченный провела подробный разговор с руководством СРЦН "Прометей", куда помещены дети после выписки из больницы. Там подтвердили, что детям обеспечены необходимые условия проживания, в чём в пятницу смогла убедиться и их мама", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Центра договорились с матерью детей о дальнейшем взаимодействии. Для возвращения детей она должна предоставить все необходимые документы в отдел опеки и попечительства. В их числе — подтверждение о наличии места проживания в Петербурге, где дети смогут находиться в надлежащих условиях. При этом, отметили в аппарате омбудсмена, до опеки женщина пока не доехала, а утром не приехала в "Прометей", где её ждали. По телефону она сообщила, что сейчас находится в Самаре и решает некие жилищные вопросы.

Как выяснило издание "Фонтанка", мать готовит документы для возвращения сыновей, в будущем она хочет перевезти их в Самару.