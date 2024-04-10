Опубликованы шокирующие фото из подвала в Петербурге, где росли дети-маугли SHOT публикует фото подвала в Петербурге, где отец жил с тремя детьми-маугли 10 апреля, 17:27 Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Обложка © Telegram / SHOT

В момент, когда полиция нагрянула в подвал девятиэтажки в Санкт-Петербурге, где отец проживал с тремя мальчиками-маугли, дети сидели голыми за компьютером в куче хлама и грязи. Кадрами из импровизированного жилища делится SHOT.

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Видео © Telegram / SHOT

36-летний мужчина, называющий себя их отцом, занимается ремонтом компьютерной техники, собственной квартиры не имеет. По его словам, мать детей сбежала с любовником, поэтому он воспитывает малышей в одиночку. В подвале мужчина расстелил линолеум и ковры, поставил раскладушки и столы, а также установил унитаз и раковину, подключившись к общим сетям.

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

Сейчас дети доставлены в больницу, при первичном осмотре каких-либо заболеваний у них не выявлено. Следствие разыскивает мать мальчиков, которая бросила их полгода назад. Женщина ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Отец детей-маугли из подвала в Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина считает себя заботливым отцом, который не отказался от детей. Однако у полиции много вопросов, так как в документах у двух малышей стоят прочерки в графе отцовства, а третий вообще нигде официально не числится. Прокуратура начала проверку.

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

Кадры подвала в Петербурге, где нашли детей-маугли. Фото © Telegram / SHOT

"Прокуратура Московского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства оставления малолетних в подвальном помещении в одном из домов по Московскому шоссе в г. Санкт-Петербурге", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Санкт-Петербурге полиция обнаружила в подвале жилого дома на Московском шоссе трёх детей-маугли. Мальчики двух, четырёх и шести лет жили там в условиях полной антисанитарии с 36-летним мужчиной, у которого не было на них никаких документов. Сам он называет себя их отцом, а мать, по его словам, бросила ребят.

Авторы Татьяна Миссуми