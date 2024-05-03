Найденные в петербургском подвале дети-маугли снова попали в больницу
Дети-маугли, которых нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге, вновь попали в больницу. Об этом журналистам рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Северной столицы Анны Митяниной.
Как пишет RT, у малышей нет ничего серьёзного, однако из-за отсутствия прививок их поместили в карантинный бокс. В свою очередь, их отец приносит детям передачи, но не может посетить, так как не имеет разрешения и документов. Мужчина не оформлял их, чтобы мать получала пособия.
Работники центра, в котором живут дети, постоянно звонят их маме. На вопросы о визите та отвечает, что ещё не решила вопрос с жильём.
Напомним, 9 апреля полиция обнаружила в одном из домов Санкт-Петербурга трёх детей-маугли — мальчиков двух, шести и четырёх лет, которые жили со своим отцом в условиях полной антисанитарии. По словам 36-летнего мужчины, мать бросила малышей. К слову, её уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Детей определили в социальный центр.
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