Найденные в петербургском подвале дети-маугли снова попали в больницу

Дети-маугли, которых нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге, вновь попали в больницу. Об этом журналистам рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка Северной столицы Анны Митяниной.

Как пишет RT, у малышей нет ничего серьёзного, однако из-за отсутствия прививок их поместили в карантинный бокс. В свою очередь, их отец приносит детям передачи, но не может посетить, так как не имеет разрешения и документов. Мужчина не оформлял их, чтобы мать получала пособия.