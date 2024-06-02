Россиянка бросила полугодовалую дочь в такси и сбежала в лес

В Находке полицейские нашли местную жительницу, которая оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 37-летняя женщина ехала в такси с полугодовалой дочкой и попросила водителя остановиться в районе улицы Пограничной. Выходя из машины, она сказала, что вернётся через 10 минут, после чего скрылась в лесном массиве. В итоге таксист не дождался возвращения матери-кукушки, поэтому обратился в правоохранительные органы. Ребёнка пока определили в Дом малютки.

"В настоящее время женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении полиции.