Россиянка бросила полугодовалую дочь в такси и сбежала в лес
МВД: В Находке задержали женщину, которая бросила маленькую дочь в такси
В Находке полицейские нашли местную жительницу, которая оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, 37-летняя женщина ехала в такси с полугодовалой дочкой и попросила водителя остановиться в районе улицы Пограничной. Выходя из машины, она сказала, что вернётся через 10 минут, после чего скрылась в лесном массиве. В итоге таксист не дождался возвращения матери-кукушки, поэтому обратился в правоохранительные органы. Ребёнка пока определили в Дом малютки.
"В настоящее время женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ижевске прохожие нашли на улице трёхлетнего мальчика. Фотографию ребёнка разместили в соцсетях, после этого на связь с волонтёрами вышла мать дошкольника. Женщина рассказала, что её сын уснул в машине, а сама она отправилась домой, чтобы занести продукты. Вернувшись, она уже не нашла ребёнка.
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