"Хотите — в детдом сдайте их": В Томске горе-мать бросила двух полуголых детей на улице
Полицейские разыскивают мать, бросившую полураздетых детей в центре Томска
В Томске мать бросила двух полураздетых детей на улице и сбежала, прокричав, что их могут сдать в детдом. Подробности дикой истории сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Инцидент произошёл днём в пятницу, 7 июня, на Ново-Соборной площади в центре города. Прибывшие на место полицейские согрели детей, которые были одеты явно не по погоде, и посадили в тёплый патрульный автомобиль. Малышей пока было решено временно поместить в специализированное детское учреждение.
Фото детей, которых бросила горе-мать в центре Томска. Фото © Telegram / Регион-70 Томск
"Личности несовершеннолетних установлены, проводятся мероприятия по установлению местонахождения законных представителей", — говорится в сообщении полиции.
Стоит отметить, что в Томске сегодня стоит прохладная облачная погода, а, со слов очевидцев, маленький мальчик был найден в одних трусах, тогда как на его сестрёнке были лишь юбка и сланцы. Местные жители утверждают, что горе-мамаша бросила малышей, прокричав: "Хотите — в детдом сдайте их!" Проверки по факту случившегося начали СК и Прокуратура Томской области.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве пьяная мать ночью бросила ребёнка на улице в коляске и уехала на тусовку. Всё это произошло на глазах у местной жительницы, которая сразу же обратилась в полицию.
Telegram / Томская полиция