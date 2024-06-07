"Хотите — в детдом сдайте их": В Томске горе-мать бросила двух полуголых детей на улице

В Томске мать бросила двух полураздетых детей на улице и сбежала, прокричав, что их могут сдать в детдом. Подробности дикой истории сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошёл днём в пятницу, 7 июня, на Ново-Соборной площади в центре города. Прибывшие на место полицейские согрели детей, которые были одеты явно не по погоде, и посадили в тёплый патрульный автомобиль. Малышей пока было решено временно поместить в специализированное детское учреждение.

Фото детей, которых бросила горе-мать в центре Томска. Фото © Telegram / Регион-70 Томск

"Личности несовершеннолетних установлены, проводятся мероприятия по установлению местонахождения законных представителей", — говорится в сообщении полиции.

Стоит отметить, что в Томске сегодня стоит прохладная облачная погода, а, со слов очевидцев, маленький мальчик был найден в одних трусах, тогда как на его сестрёнке были лишь юбка и сланцы. Местные жители утверждают, что горе-мамаша бросила малышей, прокричав: "Хотите — в детдом сдайте их!" Проверки по факту случившегося начали СК и Прокуратура Томской области.