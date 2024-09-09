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9 сентября, 06:28

В Петербурге отец убил родную дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал

Пьяный житель Петербурга зарезал свою дочь, а после бегал по дому с ножом

Пьяный житель Петербурга зарезал свою дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал. По данным SHOT, накануне вечером 40-летний Дмитрий С.

Дмитрий С. Фото © SHOT

Дмитрий С. Фото © SHOT

Мужчина перебрал с крепкими напитками и в квартире на Поликарповой аллее набросился с ножом на 18-летнюю дочь — студентку второго курса местного Политехнического колледжа городского хозяйства. Девушка скончалась от множественных ножевых ранений.

Сразу после отец стал бегать с ножом по лестничной клетке и кричать, чем перепугал соседей, которые вызвали полицию. Мужчину задержали в состоянии сильного опьянения и отправили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Ранее его уже судили за разбой и угон автомобиля.

Выбросивший из окна жену с ребёнком москвич появился в суде со сбитыми костяшками и прятал лицо
Выбросивший из окна жену с ребёнком москвич появился в суде со сбитыми костяшками и прятал лицо

А 25 августа, москвич выкинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Позже появились фото из их квартиры, которую разнёс обезумевший муж. Выяснилось, что проблемы с психикой у него наблюдались и до этого, однако был фактор, который окончательно свёл мужчину с ума.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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