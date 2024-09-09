В Петербурге отец убил родную дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал
Пьяный житель Петербурга зарезал свою дочь, а после бегал по дому с ножом
Пьяный житель Петербурга зарезал свою дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал. По данным SHOT, накануне вечером 40-летний Дмитрий С.
Дмитрий С. Фото © SHOT
Мужчина перебрал с крепкими напитками и в квартире на Поликарповой аллее набросился с ножом на 18-летнюю дочь — студентку второго курса местного Политехнического колледжа городского хозяйства. Девушка скончалась от множественных ножевых ранений.
Сразу после отец стал бегать с ножом по лестничной клетке и кричать, чем перепугал соседей, которые вызвали полицию. Мужчину задержали в состоянии сильного опьянения и отправили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Ранее его уже судили за разбой и угон автомобиля.
А 25 августа, москвич выкинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Позже появились фото из их квартиры, которую разнёс обезумевший муж. Выяснилось, что проблемы с психикой у него наблюдались и до этого, однако был фактор, который окончательно свёл мужчину с ума.