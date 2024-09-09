В Петербурге отец убил родную дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал

Пьяный житель Петербурга зарезал свою дочь, а после бегал по дому с ножом и кричал. По данным SHOT, накануне вечером 40-летний Дмитрий С.

Дмитрий С. Фото © SHOT

Мужчина перебрал с крепкими напитками и в квартире на Поликарповой аллее набросился с ножом на 18-летнюю дочь — студентку второго курса местного Политехнического колледжа городского хозяйства. Девушка скончалась от множественных ножевых ранений.

Сразу после отец стал бегать с ножом по лестничной клетке и кричать, чем перепугал соседей, которые вызвали полицию. Мужчину задержали в состоянии сильного опьянения и отправили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Ранее его уже судили за разбой и угон автомобиля.