Разбросанные вещи и перевёрнутая кровать: Выкинувший жену и дочь из окна москвич устроил дома разгром
Появились фото из квартиры в Москве, откуда мужчина выбросил жену и дочь
Квартира москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Прокуратура Москвы показала фото изнутри квартиры на 16 этаже в Лефортово, из окна которой неадекватный Александр Л. выбросил жену и ребёнка. Виден сильный беспорядок — разбросанные вещи и даже перевёрнутая кровать. Life.ru снял, как мужчину на каталке госпитализируют после задержания. На его лице можно заметить дыхательный мешок.
Госпитализация Александра Л., выбросившего жену и ребёнка из окна квартиры в Москве. Видео © Life.ru
Факт задержания Александра уже подтвердил столичный СК. В ближайшее время его доставят в ведомство для проведения следственных действий.
Напомним, в Москве мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже жену и младенца. Они погибли. По данным Life.ru, неадекватом является 39-летний Александр Л., а его супругой — 36-летняя Милена. Его задержали.