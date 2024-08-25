Разбросанные вещи и перевёрнутая кровать: Выкинувший жену и дочь из окна москвич устроил дома разгром

Прокуратура Москвы показала фото изнутри квартиры на 16 этаже в Лефортово, из окна которой неадекватный Александр Л. выбросил жену и ребёнка. Виден сильный беспорядок — разбросанные вещи и даже перевёрнутая кровать. Life.ru снял, как мужчину на каталке госпитализируют после задержания. На его лице можно заметить дыхательный мешок.