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22 августа, 05:47

Пара пропала без вести на лесной прогулке в Приморье, влюблённых могли убить

СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения семейной пары в Приморье

Наталья Курилина и Алексей Соболев. Фото © ПРОО «ПримПоиск».

Наталья Курилина и Алексей Соболев. Фото © ПРОО «ПримПоиск».

Месяц назад пара месяц назад отправилась на прогулку в лес в Шкотовском районе Приморья, после чего их никто не видел. Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Поиски пропавших в Шкотовском районе Приморья. Видео © Telegram / Следком Приморья

Приморская полиция сообщила, что Алексей Соболев вместе со своей сожительницей Натальей Курилиной 19 июля пропал без вести на горе Лысая в Шкотовском районе. Заявление об исчезновении сотрудники получили 14 августа от сестры пропавшего. После этого полицейские совместно со спасателями и волонтёрами ПРОО «ПримПоиск» отправились на поиски.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сказано в тексте.

Следователям удалось разузнать, что 19 июля двое мужчин и женщина прибыли на лесную деляну, для охраны техники и объекта, который находится в лесном массиве Шкотовского района. 23 июля пара покинула местность и не вернулась. Человек, оставшийся сторожить спецобъект, не смог своевременно рассказать о случившемся, поскольку телефонная связь была недоступна. Об инциденте он сообщил только во время пересменки.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Они уже осмотрели лесную деляну, а также подсобку, в которой проживали мужчина и женщина. Также были изъяты их личные вещи.

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Ранее в Алтайском крае 20-летний парень и 19-летняя девушка исчезли после того, как ушли на прогулку на прогулку по горе Синюха. Их поиски в горной местности продолжались 4 дня, однако паре посчастливилось поймать телефонный сигнал и дозвониться до спасателей.

Владимир Озеров
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