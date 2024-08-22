Пара пропала без вести на лесной прогулке в Приморье, влюблённых могли убить

Месяц назад пара месяц назад отправилась на прогулку в лес в Шкотовском районе Приморья, после чего их никто не видел. Сотрудники СК возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Поиски пропавших в Шкотовском районе Приморья. Видео © Telegram / Следком Приморья

Приморская полиция сообщила, что Алексей Соболев вместе со своей сожительницей Натальей Курилиной 19 июля пропал без вести на горе Лысая в Шкотовском районе. Заявление об исчезновении сотрудники получили 14 августа от сестры пропавшего. После этого полицейские совместно со спасателями и волонтёрами ПРОО «ПримПоиск» отправились на поиски.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сказано в тексте.

Следователям удалось разузнать, что 19 июля двое мужчин и женщина прибыли на лесную деляну, для охраны техники и объекта, который находится в лесном массиве Шкотовского района. 23 июля пара покинула местность и не вернулась. Человек, оставшийся сторожить спецобъект, не смог своевременно рассказать о случившемся, поскольку телефонная связь была недоступна. Об инциденте он сообщил только во время пересменки.