Ушли гулять на гору Синюха: В Алтайском крае бесследно исчезла молодая пара

В Алтайском крае спасатели ведут поиски девушки и парня, три дня назад отправившихся на прогулку по горе Синюха. После этого они перестали выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Кинологи отправляются искать пропавшую на горе Синюха пару. Видео © Telegram / МЧС России

"В Алтайском крае спасатели МЧС России ищут молодых людей. Три дня назад 20-летний парень и 19-летняя девушка ушли гулять на гору Синюха. На связь с родными они больше не выходили, местонахождение до сих пор не установлено", — говорится в публикации ведомства чрезвычайных ситуаций.

В поисках участвуют более 25 специалистов МЧС, им помогают сотрудники Западно-Сибирского поискового отряда министерства имени В.В. Зюкова. Также в район происшествия отправились три расчёта кинологов.