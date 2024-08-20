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20 августа, 14:24

Ушли гулять на гору Синюха: В Алтайском крае бесследно исчезла молодая пара

МЧС ведёт поиски парня и девушки, пропавших в горах Алтайского края 3 дня назад

Вид с горы Синюха в Алтайском крае. Обложка © wikipedia.org / Forester55

Вид с горы Синюха в Алтайском крае. Обложка © wikipedia.org / Forester55

В Алтайском крае спасатели ведут поиски девушки и парня, три дня назад отправившихся на прогулку по горе Синюха. После этого они перестали выходить на связь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Кинологи отправляются искать пропавшую на горе Синюха пару. Видео © Telegram / МЧС России

"В Алтайском крае спасатели МЧС России ищут молодых людей. Три дня назад 20-летний парень и 19-летняя девушка ушли гулять на гору Синюха. На связь с родными они больше не выходили, местонахождение до сих пор не установлено", — говорится в публикации ведомства чрезвычайных ситуаций.

В поисках участвуют более 25 специалистов МЧС, им помогают сотрудники Западно-Сибирского поискового отряда министерства имени В.В. Зюкова. Также в район происшествия отправились три расчёта кинологов.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как в Новгородской области дедушка и его пятилетний внук отправились в лес по грибы и заблудились. Грибники плутали в чаще порядка пяти часов, потеряв ориентир, связи с ними не было, что встревожило маму мальчика, которая оповестила о ситуации спасателей. Потерявшихся смогли отыскать и убедились, что их здоровью ничто не угрожает.

Юрий Лысенко
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