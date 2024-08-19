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19 августа, 02:06

В Приморье альпинист сорвался со скалы на камни

МЧС: Во Владивостоке спасли альпиниста, упавшего со скалы на острове Русский

Во Владивостоке, на острове Русский, произошёл инцидент, который едва не закончился гибелью туриста: 29-летний альпинист сорвался со скалы и упал на каменистый берег. Информация об этом поступила в региональное управление МЧС, которое оперативно отреагировало на вызов.

Во Владивостоке спасли альпиниста, упавшего со скалы на острове Русский. Видео © Telegram / МЧС России

Согласно данным МЧС, в момент происшествия двое мужчин спускались по верёвке с отвесной скалы. Один из них успешно завершил спуск, а вот второй не справился с ситуацией и упал на камни. Спасатели оперативно направились на место происшествия. С помощью специального плавсредства они доставили пострадавшего в безопасное место и оказали ему необходимую медицинскую помощь на борту.

После первичной помощи альпиниста передали врачам, которые продолжили лечение. Инцидент подчёркивает важность внимательного подхода к альпинистским восхождениям и необходимость надлежащего оснащения для таких опасных мероприятий.

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Ранее в Воронеже, на стройке на улице Ворошилова, произошло трагическое происшествие: при падении подъёмника башенного крана погибли двое рабочих, ещё двое получили травмы. Ситуация осложнялась тем, что пострадавшие были заблокированы на высоте 18-го этажа, однако спасатели смогли их извлечь и передать медикам. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, а второго увезли в больницу.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Кирилл Сосновских
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