В Приморье альпинист сорвался со скалы на камни

Во Владивостоке, на острове Русский, произошёл инцидент, который едва не закончился гибелью туриста: 29-летний альпинист сорвался со скалы и упал на каменистый берег. Информация об этом поступила в региональное управление МЧС, которое оперативно отреагировало на вызов.

Во Владивостоке спасли альпиниста, упавшего со скалы на острове Русский. Видео © Telegram / МЧС России

Согласно данным МЧС, в момент происшествия двое мужчин спускались по верёвке с отвесной скалы. Один из них успешно завершил спуск, а вот второй не справился с ситуацией и упал на камни. Спасатели оперативно направились на место происшествия. С помощью специального плавсредства они доставили пострадавшего в безопасное место и оказали ему необходимую медицинскую помощь на борту.

После первичной помощи альпиниста передали врачам, которые продолжили лечение. Инцидент подчёркивает важность внимательного подхода к альпинистским восхождениям и необходимость надлежащего оснащения для таких опасных мероприятий.