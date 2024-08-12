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12 августа, 14:07

На стройке в Воронеже рухнул подъёмник башенного крана, есть погибшие

В Воронеже при падении подъёмника башенного крана погибли двое рабочих

Фото с места ЧП в Воронеже, где двое рабочих погибли на стройке при падении подъёмника башенного крана. Обложка © Telegram / МЧС России по Воронежской области

Фото с места ЧП в Воронеже, где двое рабочих погибли на стройке при падении подъёмника башенного крана. Обложка © Telegram / МЧС России по Воронежской области

Двое рабочих погибли и двое пострадали при падении подъёмника башенного крана на стройке в Воронеже. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, инцидент произошёл утром в понедельник, 12 августа, на улице Ворошилова.

Видео с места ЧП в Воронеже, где двое рабочих погибли на стройке при падении подъёмника башенного крана. Видео © Telegram / СУ СК России по Воронежской области

Ситуацию осложняло то, что люди оказались заблокированы на высоте 18-го этажа, пояснили в ведомстве. Тем не менее спасателям удалось спустить пострадавших и передать их в руки медиков. Одному из строителей оказали помощь на месте, второго увезли в больницу. Сейчас специалисты занимаются спуском тел погибших. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении СУ СК России по Воронежской области.

А ранее в Омской области погиб 24-летний местный житель, работавший на производстве тротуарной плитки. Он угодил в бетономешалку и та сразу включилась, переломав мужчине часть костей.

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Наталья Демьянова
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