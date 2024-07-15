Пять человек погибли и 22 пострадали при взрыве на стройке в Чечне
При взрыве баллонов с газом на стройке в Чечне погибли пятеро человек, ещё 22 получили ранения. Об этом сообщает Mash Gor.
Пять человек погибли и 22 пострадали при взрыве на стройке в Чечне. Видео © Mash Gor
По данным телеграм-канале, инцидент произошёл в селе Башин-Кали, предварительно, на стройке гидроэлектростанции. Пострадавших госпитализировали, на месте работает СК.
Ранее Life.ru рассказывал о взрыве газа на одной из насосных станций Волгограда, который произошёл 6 июля. В тот момент в здании находились восемь рабочих. По имеющейся у нас информации, причиной ЧП стали нарушения при выполнении сварочных работ. Взрывной волной выбило стёкла в 29 квартирах расположенных рядом домов. Заведено уголовное дело. По последней информации СК, количество жертв взрыва возросло до четырёх.
Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone