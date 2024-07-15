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15 июля, 10:54

Пять человек погибли и 22 пострадали при взрыве на стройке в Чечне

При взрыве баллонов с газом на стройке в Чечне погибли пятеро человек, ещё 22 получили ранения. Об этом сообщает Mash Gor.

Пять человек погибли и 22 пострадали при взрыве на стройке в Чечне. Видео © Mash Gor

По данным телеграм-канале, инцидент произошёл в селе Башин-Кали, предварительно, на стройке гидроэлектростанции. Пострадавших госпитализировали, на месте работает СК.

Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье
Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве газа на одной из насосных станций Волгограда, который произошёл 6 июля. В тот момент в здании находились восемь рабочих. По имеющейся у нас информации, причиной ЧП стали нарушения при выполнении сварочных работ. Взрывной волной выбило стёкла в 29 квартирах расположенных рядом домов. Заведено уголовное дело. По последней информации СК, количество жертв взрыва возросло до четырёх.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Юрий Лысенко
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