Дедушка с пятилетним внуком потерялись в новгородском лесу

Дедушка вместе с пятилетним внуком решили собрать грибов в новгородской чаще и потерялись. Они ходили кругами пять часов, сообщает МЧС России.

Грибники ходили по лесу пять часов и искали путь обратно. Обложка © Telegram / МЧС России

После того, как грибники перестали выходить на связь тревогу забила мама мальчика. Женщина позвонила спасателям и попросила помочь найти дедушку с внуком. Грибников отыскали, и проверили их состояние здоровья.

"Как оказалось, дедушка с внуком потеряли ориентир и пять часов не могли найти путь обратно. Спасатели МЧС России нашли потерявшихся в одном километре от дороги", — сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС нашли дедушку и внука в километре от дороги. Обложка © Telegram / МЧС России