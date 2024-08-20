Дедушка с пятилетним внуком потерялись в новгородском лесу
МЧС РФ: Дедушка с внуком потерялись в новгородском лесу и 5 часов ходили кругами
Дедушку с внуком нашли в новгородской чаще. Обложка © Telegram / МЧС России
Дедушка вместе с пятилетним внуком решили собрать грибов в новгородской чаще и потерялись. Они ходили кругами пять часов, сообщает МЧС России.
Грибники ходили по лесу пять часов и искали путь обратно. Обложка © Telegram / МЧС России
После того, как грибники перестали выходить на связь тревогу забила мама мальчика. Женщина позвонила спасателям и попросила помочь найти дедушку с внуком. Грибников отыскали, и проверили их состояние здоровья.
"Как оказалось, дедушка с внуком потеряли ориентир и пять часов не могли найти путь обратно. Спасатели МЧС России нашли потерявшихся в одном километре от дороги", — сообщает МЧС России.
Сотрудники МЧС нашли дедушку и внука в километре от дороги. Обложка © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru рассказал о 75-летнем дедушке, который смог выйти из леса спустя трое суток после пропажи. Старик блуждал вместе с собаками и в итоге выбрался к дороге. Там его и заметили внуки. За всё время мужчина прошёл не менее 10 километров, сейчас он находится с родственниками.