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20 августа, 08:24

Дедушка с пятилетним внуком потерялись в новгородском лесу

МЧС РФ: Дедушка с внуком потерялись в новгородском лесу и 5 часов ходили кругами

Дедушку с внуком нашли в новгородской чаще. Обложка © Telegram / МЧС России

Дедушку с внуком нашли в новгородской чаще. Обложка © Telegram / МЧС России

Дедушка вместе с пятилетним внуком решили собрать грибов в новгородской чаще и потерялись. Они ходили кругами пять часов, сообщает МЧС России.

Грибники ходили по лесу пять часов и искали путь обратно. Обложка © Telegram / МЧС России

Грибники ходили по лесу пять часов и искали путь обратно. Обложка © Telegram / МЧС России

После того, как грибники перестали выходить на связь тревогу забила мама мальчика. Женщина позвонила спасателям и попросила помочь найти дедушку с внуком. Грибников отыскали, и проверили их состояние здоровья.

"Как оказалось, дедушка с внуком потеряли ориентир и пять часов не могли найти путь обратно. Спасатели МЧС России нашли потерявшихся в одном километре от дороги", — сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС нашли дедушку и внука в километре от дороги. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС нашли дедушку и внука в километре от дороги. Обложка © Telegram / МЧС России

Ранее Life.ru рассказал о 75-летнем дедушке, который смог выйти из леса спустя трое суток после пропажи. Старик блуждал вместе с собаками и в итоге выбрался к дороге. Там его и заметили внуки. За всё время мужчина прошёл не менее 10 километров, сейчас он находится с родственниками.

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Наталья Афонина
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