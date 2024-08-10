3 дня блуждал с собаками по кругу: Под Калугой пенсионер забрёл в лес и чудом нашёл дорогу обратно
Под Калугой спустя три дня нашли живым 75-летнего дедушку, потерявшегося в лесу
Обложка © Telegram / Вячеслав Парфёнов
75-летнего дедушку нашли живым спустя трое суток после его пропажи, вместе тремя собаками он блуждал по лесу и в конечном итоге смог выйти на дорогу, где его заметили внуки. Его путь составил не менее 10 километров, сейчас он находится с родственниками. Об этом сообщил глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфёнов.
"Мы все верили и, не сдаваясь, искали до конца! И чудо действительно произошло! Пройти столько за три дня, блуждая по кругу, но выйти. Спасибо всем: родственникам, спасателям, жителям и поисковым отрядам. И здоровья дедушке Алексею", — написал Парфёнов в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае спустя три дня спасатели нашли в горах пропавшую пенсионерку. В день исчезновения женщина с нарушением памяти, вышла прогуляться из дома и заблудилась. Она успела позвонить родственникам и сказать об этом, но позже перестала выходить на связь, после чего начались её поиски.