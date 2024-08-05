В Сочи пропавшая три дня назад пенсионерка с амнезией найдена живой

Спустя три дня спасатели нашли в горах пропавшую в посёлке Красная Поляна пенсионерку. Об этом вечером 5 августа в своём телеграм-канале сообщили представители Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники которого занимались поисками старушки.

Напомним, 2 августа женщина, страдающая нарушением памяти, вышла прогуляться из дома и заблудилась. Она успела позвонить родственникам и сказать об этом, однако позже на связь уже не выходила, после чего начались её поиски.

"69-летняя пенсионерка, которая заблудилась 2 августа, найдена неподалёку от ручья Дворцового (на высоте более 1000 метров)", — говорится в сообщении.

Помимо этого, спасатели рассказали, что она находится в удовлетворительном состоянии, а травмы отсутствуют. Также уточняется, что вниз к посёлку Красная Поляна её сопровождала поисковая группа.