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5 августа, 19:35

В Сочи пропавшая три дня назад пенсионерка с амнезией найдена живой

МЧС: Спасатели спустя три дня нашли заблудившуюся в Красной Поляне пенсионерку

Спасатели спустя три дня нашли заблудившуюся в Красной Поляне пенсионерку, с ней всё хорошо. Обложка © Telegram / ЮРПСО МЧС России

Спасатели спустя три дня нашли заблудившуюся в Красной Поляне пенсионерку, с ней всё хорошо. Обложка © Telegram / ЮРПСО МЧС России

Спустя три дня спасатели нашли в горах пропавшую в посёлке Красная Поляна пенсионерку. Об этом вечером 5 августа в своём телеграм-канале сообщили представители Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники которого занимались поисками старушки.

Напомним, 2 августа женщина, страдающая нарушением памяти, вышла прогуляться из дома и заблудилась. Она успела позвонить родственникам и сказать об этом, однако позже на связь уже не выходила, после чего начались её поиски.

"69-летняя пенсионерка, которая заблудилась 2 августа, найдена неподалёку от ручья Дворцового (на высоте более 1000 метров)", — говорится в сообщении.

Помимо этого, спасатели рассказали, что она находится в удовлетворительном состоянии, а травмы отсутствуют. Также уточняется, что вниз к посёлку Красная Поляна её сопровождала поисковая группа.

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Ранее Life.ru писал, что, собираясь в лес, обязательно возьмите с собой определённый набор вещей. Некоторые эксперты считают, что они помогут вам выжить в случае, если вы заблудитесь.

Алексей Соловьёв
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