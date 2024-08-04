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4 августа, 04:37

Мусор выведет к людям: Эксперт дал главные советы по выживанию, если вы заблудились в лесу

Эксперт Халилов: Заблудившись в лесу, ищите мусор и линии электропередачи

Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой определённый набор вещей. Они помогут вам выжить в случае, если вы заблудитесь. Такой совет дал эксперт по выживанию Эдуард Халилов в интервью радио Sputnik.

В первую очередь в рюкзак стоит положить заряженный телефон со скачанными картами и пауэрбанк со шнуром. Также всегда надо иметь при себе спички и зажигалки, чтобы развести костёр и переночевать.

"В экстремальных условиях люди умирают в первую очередь от холода, а не от отсутствия воды или еды, поэтому ваша задача — иметь возможность себя согреть. Захватите с собой флисовую толстовку, дождевик, налобный фонарь, бутылочку с водой, какие-нибудь шоколадные батончики", — отметил Халилов.

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Если с выходом из леса начались проблемы, эксперт посоветовал остановиться, успокоиться и послушать пространство. Возможно, в тишине можно будет уловить лай собак, работу техники или движущийся поезд. Можно также покричать или посвистеть — вдруг кто-то откликнется. Также не лишним будет обратить внимание на линии электропередачи, возле них могут быть тропинки, и на мусор.

"Чем больше мусора в лесу, тем ближе человек к людям, к каким-то населённым пунктам. Если он находится в какой-то местности, где нет мусора, значит, он реально очень далеко отошёл", — уточнил Халилов.

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freepik

Алёна Зиновьева
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