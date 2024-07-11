"Измождён и искусан гнусом": В ХМАО мужчина несколько дней блуждал по бескрайней тайге
В ХМАО спасли мужчину, который провёл в лесу 4 дня без воды и еды
В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа спасли мужчину, который четыре дня блуждал по тайге без воды и еды. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на полицию Югры.
Уточняется, что югорчанин 3 июля вышел с работы в Северном лесничестве Таёжного урочища, но до дома так и не дошёл. Спасателям и полицейским удалось только через четверо суток обнаружить его в районе истока реки Тапсуй. За время без воды и пищи мужчина знатно потерял в весе, а тело его было искусано гнусом (кровососущими насекомыми).
Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинской области ребёнок с диагнозом ДЦП пропал во время сбора грибов. Уточнялось, что 14-летний подросток отправился с родителями в лес в районе посёлка Бектыш Еткульского района. К его поискам было привлечено более 300 волонтёров, также на месте работают оперативные службы.
Shutterstock / FOTODOM / daniilphotos