"Измождён и искусан гнусом": В ХМАО мужчина несколько дней блуждал по бескрайней тайге

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа спасли мужчину, который четыре дня блуждал по тайге без воды и еды. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на полицию Югры.

Уточняется, что югорчанин 3 июля вышел с работы в Северном лесничестве Таёжного урочища, но до дома так и не дошёл. Спасателям и полицейским удалось только через четверо суток обнаружить его в районе истока реки Тапсуй. За время без воды и пищи мужчина знатно потерял в весе, а тело его было искусано гнусом (кровососущими насекомыми).