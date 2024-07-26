В Сочи неопознанный зверь заставил мужчину бежать по лесу, сверкая пятками

В Сочи мужчина потерял документы в лесу и на следующий день вернулся их искать, однако встретился с неизвестным зверем и заблудился в чаще. К счастью, мужчину спасли сотрудники МЧС, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Сочи мужчина потерялся в чаще после встречи с неопознанным зверем. Видео © Telegram / mchs_official

"Накануне в Сочи 24-летний мужчина потерял в лесу документы, на следующий день вернулся их искать. В сумерках его напугал зверь, и мужчина затерялся в чаще. В отчаянии он стал звать на помощь так громко, что его услышали жители ближайшего села", — передаётся в сообщении.

Сельчане вызвали МЧС. Прибывшие на место сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда оперативно нашли и вывели потерявшегося из леса. Что это был за зверь, до сих пор неизвестно.