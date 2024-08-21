Пропавшая на Алтае пара в слезах дозвонилась в МЧС после четырёх дней блужданий по горам
МЧС: В Алтайском крае нашли живыми пропавших на горе Синюха парня и девушку
Пара на горе Синюха в Алтайском крае. Обложка © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края
Спасатели нашли юношу и девушку, которых на протяжении четырёх дней искали на горе Синюха в Алтайском крае. Пропавшая пара поймала сигнал на вершине и в слезах дозвонилась до спасателей.
Пропавшая в Алтайском крае пара дозвонилась МЧС с горы. Видео © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края
«Пропавшие без вести молодые люди найдены. Оба живы. Организованы эвакуационные мероприятия. В поисках были задействованы значительные силы и средства. Подробности будут сообщены позже», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края пояснил, что девушка сохранила заряд на телефоне. Благодаря этому пара поднялась на другую гору, после чего смогла вызвать помощь.
Напомним, что 17 августа молодая пара пропала после того, как ушла прогуливаться по горе Синюха. В поисках участвовали более 25 сотрудников МЧС и несколько кинологических отрядов.