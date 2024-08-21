Пропавшая на Алтае пара в слезах дозвонилась в МЧС после четырёх дней блужданий по горам

Спасатели нашли юношу и девушку, которых на протяжении четырёх дней искали на горе Синюха в Алтайском крае. Пропавшая пара поймала сигнал на вершине и в слезах дозвонилась до спасателей.

Пропавшая в Алтайском крае пара дозвонилась МЧС с горы. Видео © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края

«Пропавшие без вести молодые люди найдены. Оба живы. Организованы эвакуационные мероприятия. В поисках были задействованы значительные силы и средства. Подробности будут сообщены позже», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края пояснил, что девушка сохранила заряд на телефоне. Благодаря этому пара поднялась на другую гору, после чего смогла вызвать помощь.