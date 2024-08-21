Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 07:55

Попавших под обвал россиян сняли с ледника в Пакистане, их товарища ищут

Dawn: Застрявших в горах Пакистана российских альпинистов эвакуируют в среду

Российские альпинисты в Пакистане. Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Российские альпинисты в Пакистане. Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Двух российских альпинистов Сергея и Михаила Мироновых, которые застряли на горе Гашербрум IV в Пакистане на высоте 6400 метров, во вторник вывели в передовой базовый лагерь на высоте 6 тысяч метров. Сегодня спортсменов эвакуируют вертолётом армейской авиации, сообщает в пакистанский новостной портал Dawn.

Доставить альпинистов в лагерь получилось только в понедельник из-за тяжёлых погодных условий. Парням также привезли еду и предметы первой необходимости. Россияне провели на площадке на высоте 6400 метров на месте обвала трое суток. Мироновы получили травмы рук и ног и, вероятно, переломы, но сейчас их жизням ничего не угрожает.

В Приморье альпинист сорвался со скалы на камни
В Приморье альпинист сорвался со скалы на камни

Напомним, команда из пяти российских альпинистов, в которую входили Сергей Нилов, Михаил Миронов, Алексей Баутин, Сергей Миронов и Евгений Яблоков, отправилась на вершину горы Гашербрум IV. Спортсмены хотели найти тело погибшего год назад альпиниста Дмитрия Головченко. В результате на леднике произошёл обвал. Сергей и Михаил Мироновы получили травмы, Алексея Баутина и Евгения Яблокова нашли местные спасатели после обвала. Связь с Ниловым пропала, по некоторым данным, он мог погибнуть. Поиски Нилова продолжаются.

Наталья Афонина
  • Новости
  • пакистан
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров