Попавших под обвал россиян сняли с ледника в Пакистане, их товарища ищут

Двух российских альпинистов Сергея и Михаила Мироновых, которые застряли на горе Гашербрум IV в Пакистане на высоте 6400 метров, во вторник вывели в передовой базовый лагерь на высоте 6 тысяч метров. Сегодня спортсменов эвакуируют вертолётом армейской авиации, сообщает в пакистанский новостной портал Dawn.

Доставить альпинистов в лагерь получилось только в понедельник из-за тяжёлых погодных условий. Парням также привезли еду и предметы первой необходимости. Россияне провели на площадке на высоте 6400 метров на месте обвала трое суток. Мироновы получили травмы рук и ног и, вероятно, переломы, но сейчас их жизням ничего не угрожает.