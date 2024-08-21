Попавших под обвал россиян сняли с ледника в Пакистане, их товарища ищут
Dawn: Застрявших в горах Пакистана российских альпинистов эвакуируют в среду
Российские альпинисты в Пакистане. Обложка © VK / Федерация альпинизма России
Двух российских альпинистов Сергея и Михаила Мироновых, которые застряли на горе Гашербрум IV в Пакистане на высоте 6400 метров, во вторник вывели в передовой базовый лагерь на высоте 6 тысяч метров. Сегодня спортсменов эвакуируют вертолётом армейской авиации, сообщает в пакистанский новостной портал Dawn.
Доставить альпинистов в лагерь получилось только в понедельник из-за тяжёлых погодных условий. Парням также привезли еду и предметы первой необходимости. Россияне провели на площадке на высоте 6400 метров на месте обвала трое суток. Мироновы получили травмы рук и ног и, вероятно, переломы, но сейчас их жизням ничего не угрожает.
Напомним, команда из пяти российских альпинистов, в которую входили Сергей Нилов, Михаил Миронов, Алексей Баутин, Сергей Миронов и Евгений Яблоков, отправилась на вершину горы Гашербрум IV. Спортсмены хотели найти тело погибшего год назад альпиниста Дмитрия Головченко. В результате на леднике произошёл обвал. Сергей и Михаил Мироновы получили травмы, Алексея Баутина и Евгения Яблокова нашли местные спасатели после обвала. Связь с Ниловым пропала, по некоторым данным, он мог погибнуть. Поиски Нилова продолжаются.