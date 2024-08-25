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25 августа, 08:10

Задержан москвич, сбросивший жену и маленького ребёнка с 16-го этажа

Сбросивший жену и маленького ребёнка с 16-го этажа Александр Л. задержан. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Обстановка на территории ЖК в Москве, где мужчина выбросил из окна жену и ребёнка. Видео © Life.ru

Полицейские сумели ворваться в квартиру, где забаррикадировался мужчина. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель столицы выкинул жену и маленького ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. На месте всё ещё работают экстренные службы.

Life.ru раскрыл личность неадекватного москвича, выбросившего жену с ребёнком из окна 16-го этажа
Life.ru раскрыл личность неадекватного москвича, выбросившего жену с ребёнком из окна 16-го этажа
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Life.ru

Иван Косицын
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