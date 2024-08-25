Life.ru раскрыл личность неадекватного москвича, выбросившего жену с ребёнком из окна 16-го этажа
Выбросившим жену с младенцем из окна в Москве оказался 39-летний Александр Л.
Мужчиной, выбросившим жену с младенцем из окна многоэтажки в Москве, оказался 39-летний Александр Л. Об этом пишет SHOT.
Милена и Александр. Коллаж © SHOT
Жертвой неадеквата стала 36-летняя Милена, с которой он прожил в браке около трёх лет, и их дочь. Ранее мужчина проживал в Барнауле.
Ранее сообщалось, что житель столицы выкинул жену и маленького ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. На месте работают экстренные службы. На данный момент неадекват заперся в квартире.
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