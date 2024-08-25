Life.ru раскрыл личность неадекватного москвича, выбросившего жену с ребёнком из окна 16-го этажа

Мужчиной, выбросившим жену с младенцем из окна многоэтажки в Москве, оказался 39-летний Александр Л. Об этом пишет SHOT .

Жертвой неадеквата стала 36-летняя Милена, с которой он прожил в браке около трёх лет, и их дочь. Ранее мужчина проживал в Барнауле.