Москвич, выбросивший из окна жену с годовалым ребёнком, сошёл с ума из-за работы

В организме москвича Александра Липатова, который выбросил из окна жену и маленького сына, не нашли алкоголя и наркотических средств, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, анализы показали только наличие антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.

Сейчас мужчину поместили в психиатрическую больницу, но из-за психоза допрашивать его пока нельзя. После того как врачам удалось вывести банкира из комы, Липатов пожаловался на тревогу и страх.

По его словам, нервный срыв произошёл из-за напряжённой работы. Он отметил, что в последнее время мало спал и пропадал в банке, трудясь над новым проектом. Накануне перед трагедией ему казалось, что за ним следят, поэтому не спал всю ночь. Утром ему послышался голос, который говорил, что жена — демон, а сын — ребёнок сатаны, и с ними нужно расправиться.

Врачи выявили у пациента острое психотическое расстройство с признаками шизофрении, осложнённое нарушением когнитивных функций. Уточняется, что Липатов не впервые сталкивается с подобным, проблемы с головой начались ещё 5 лет назад в Барнауле — там он также проходил лечение.