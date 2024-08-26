Кота Кешу семьи москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, нашли в квартире
Кота Кешу семьи 39-летнего москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, нашли в квартире, где произошла трагедия. Испуганный кот провёл более суток в шкафу, не разу не мяукнув. По данным SHOT, рыжий тоже сидел на антидепрессантах, только кошачьих
Кота Кешу нашли. Видео © SHOT
По словам очевидцев, хвостатого нашли случайно — Кеша прятался в гардеробе. Когда жильцы ЖК "Лефортово парк" выпустили его из шкафа, ошарашенный котик громко мяукал.
Новых хозяев Кеше ищут, усатого временно забрали на передержку жильцы ЖК. Известно, что у котика есть проблемы со здоровьем, больной кишечник. За ним требуется особый уход. Также несколько месяцев назад у кота случился стресс, он перестал есть, ветеринары прописали животному успокоительное средство.
Напомним, 25 августа, сотрудник Центробанка Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из их квартиры, которую разнёс неадекват. Кстати, неравнодушные соседи искали Кешу более суток.
SHOT