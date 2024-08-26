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26 августа, 13:24

Кота Кешу семьи москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, нашли в квартире

Кота Кешу семьи 39-летнего москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, нашли в квартире, где произошла трагедия. Испуганный кот провёл более суток в шкафу, не разу не мяукнув. По данным SHOT, рыжий тоже сидел на антидепрессантах, только кошачьих

Кота Кешу нашли. Видео © SHOT

По словам очевидцев, хвостатого нашли случайно — Кеша прятался в гардеробе. Когда жильцы ЖК "Лефортово парк" выпустили его из шкафа, ошарашенный котик громко мяукал.

Новых хозяев Кеше ищут, усатого временно забрали на передержку жильцы ЖК. Известно, что у котика есть проблемы со здоровьем, больной кишечник. За ним требуется особый уход. Также несколько месяцев назад у кота случился стресс, он перестал есть, ветеринары прописали животному успокоительное средство.

Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы
Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы

Напомним, 25 августа, сотрудник Центробанка Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из их квартиры, которую разнёс неадекват. Кстати, неравнодушные соседи искали Кешу более суток.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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