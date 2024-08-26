Кота Кешу семьи москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, нашли в квартире

Кота Кешу семьи 39-летнего москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, нашли в квартире, где произошла трагедия. Испуганный кот провёл более суток в шкафу, не разу не мяукнув. По данным SHOT, рыжий тоже сидел на антидепрессантах, только кошачьих

Кота Кешу нашли. Видео © SHOT

По словам очевидцев, хвостатого нашли случайно — Кеша прятался в гардеробе. Когда жильцы ЖК "Лефортово парк" выпустили его из шкафа, ошарашенный котик громко мяукал.