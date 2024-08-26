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26 августа, 08:28

Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы

Москвич, выбросивший из окна 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы, скоро его должны допросить. По данным SHOT, у мужчины сильное отправление препаратами — предварительно, антидепрессантами. В квартире семьи в ЖК "Лефортово парк" нашли полупустой блистер "Феварина".

39-летний Александр Липатов сейчас в токсикологическом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После задержания он был в тяжёлом состоянии и впал в кому. Сейчас у палаты пациента дежурят полицейские.

В квартире семьи кроме таблеток обнаружили несколько странных записок — на одной из них был написан несвязный текст, на другой —непонятный рисунок. Липатов был в браке с погибшей супругой около трёх лет.

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Ранее в Москве Липатов выкинул из окна 16-го этажа своих жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из их жилища, которое 39-летний неадекват методично разносил по кускам.

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SHOT

Владимир Озеров
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