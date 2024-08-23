Избили молотком и бутылкой: Life.ru публикует видео доставки на вертолёте в больницу начальника ИК-19

Кадры доставки на вертолёте в больницу начальника ИК-19 под Волгоградом, избитого молотком и бутылкой. Видео © Telegram / SHOT

Захватчики колонии избивали 45-летнего полковника внутренней службы молотком и бутылкой по голове. У Девятова множественные раны, сейчас он в реанимации. Ранее сообщалось, что начальник колонии находился в заложниках, однако затем радикалы выдали его.