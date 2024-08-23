Избили молотком и бутылкой: Life.ru публикует видео доставки на вертолёте в больницу начальника ИК-19
Появилось видео доставки в больницу начальника волгоградской ИК-19
Начальника захваченной радикалами ИК-19 Андрея Девятова на вертолёте санавиации доставили в Волгоградскую областную больницу. Видео опубликовал SHOT.
Кадры доставки на вертолёте в больницу начальника ИК-19 под Волгоградом, избитого молотком и бутылкой. Видео © Telegram / SHOT
Захватчики колонии избивали 45-летнего полковника внутренней службы молотком и бутылкой по голове. У Девятова множественные раны, сейчас он в реанимации. Ранее сообщалось, что начальник колонии находился в заложниках, однако затем радикалы выдали его.
Днём в пятницу, 23 августа, заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков Life.ru писал здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы. По данным ФСИН, погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Telegram / SHOT