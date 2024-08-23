Начальник захваченной волгоградской колонии, предварительно, находится в заложниках

Начальник исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, которую захватили заключённые, по предварительным данным, находится в заложниках. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

«Источник: Начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у террористов», — пишет телеграм-канал.

Вместе с ним, предварительно, в заложниках находится и заместитель начальника.

Напомним, ранее стало известно, что заключённые захватили колонию в Волгоградской области. В заложниках находится не менее четырёх человек. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.