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23 августа, 10:37

Начальник захваченной волгоградской колонии, предварительно, находится в заложниках

SHOT: Начальник ИК № 19 Девятов, предварительно, находится в заложниках

Начальник исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, которую захватили заключённые, по предварительным данным, находится в заложниках. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

«Источник: Начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у террористов», — пишет телеграм-канал.

Вместе с ним, предварительно, в заложниках находится и заместитель начальника.

Напомним, ранее стало известно, что заключённые захватили колонию в Волгоградской области. В заложниках находится не менее четырёх человек. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Никита Никонов
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