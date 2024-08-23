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23 августа, 10:58
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Захватчики волгоградской колонии выдали начальника ИК-19 Андрея Девятова

Захватчики колонии под Волгоградом выдали начальника ИК-19 Андрея Девятова. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник.

Life.ru узнал требования заключённых, захвативших колонию под Волгоградом
Life.ru узнал требования заключённых, захвативших колонию под Волгоградом

По данным телеграм-канала, в данный момент Девятов госпитализирован. Другие подробности пока не приводятся. На месте ЧП работают силовики.

Напомним, днём 23 августа группа заключённых захватила ИК-19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН взяты в заложники. Нападавшие называют себя членами ИГИЛ*.

Источник: Дежурный ИК-19 под Волгоградом убит при захвате колонии
Источник: Дежурный ИК-19 под Волгоградом убит при захвате колонии

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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SHOT

Иван Косицын
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