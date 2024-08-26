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26 августа, 08:59

Кот Кеша сбежал из квартиры москвича, выбросившего из окна жену и сына

Кота семьи 39-летнего москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, уже более суток ищут жители ЖК «Лефортово парк».

  • Кот Кеша. Фото © SHOT
    Кот Кеша. Фото © SHOT

Кот Кеша. Фото © SHOT

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Местные рассказали SHOT, что рыжий кот по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии. Хвостатого ищут везде: во дворах, вокруг дома, в щитках, по подъезду. Пока безрезультатно.

Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы
Москвич, выбросивший с 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы

В минувшее воскресенье, 25 августа, москвич Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа своих жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из их жилища, которое 39-летний неадекват методично разносил по кускам. Он, кстати, оказался бывшим сотрудником Центробанка.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / savitskaya iryna

Алексей Берковиц
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