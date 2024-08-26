Кот Кеша сбежал из квартиры москвича, выбросившего из окна жену и сына

Местные рассказали SHOT , что рыжий кот по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии. Хвостатого ищут везде: во дворах, вокруг дома, в щитках, по подъезду. Пока безрезультатно.

В минувшее воскресенье, 25 августа, москвич Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа своих жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из их жилища, которое 39-летний неадекват методично разносил по кускам. Он, кстати, оказался бывшим сотрудником Центробанка.