Кот Кеша сбежал из квартиры москвича, выбросившего из окна жену и сына
Кота семьи 39-летнего москвича, выбросившего жену и ребёнка из окна, уже более суток ищут жители ЖК «Лефортово парк».
Местные рассказали SHOT, что рыжий кот по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии. Хвостатого ищут везде: во дворах, вокруг дома, в щитках, по подъезду. Пока безрезультатно.
В минувшее воскресенье, 25 августа, москвич Александр Липатов выкинул из окна 16-го этажа своих жену и годовалого сына. Они погибли. Мужчину задержали и отвезли в больницу в тяжёлом состоянии. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из их жилища, которое 39-летний неадекват методично разносил по кускам. Он, кстати, оказался бывшим сотрудником Центробанка.
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