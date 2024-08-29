Выбросивший из окна жену с ребёнком москвич появился в суде со сбитыми костяшками и прятал лицо

Александра Липатова, выбросившего жену и ребёнка в окно в Москве, отправили в СИЗО до 25 октября. Решение вынес Лефортовский суд. На заседании мужчина закрывал лицо от журналистов листком бумаги. Об этом сообщает SHOT.

На заседании москвич, выбросивший жену с маленьким ребёнком из окна, закрывал лицо от журналистов листком бумаги. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, на заседании мужчина закрывал лицо от журналистов листком бумаги и был подавлен. У него сильно сбиты костяшки пальцев на руках, а на запястьях видны следы от верёвки. Накануне Липатова выписали из психиатрической клиники.

В то роковое утро он раскладывал тёмные и светлые вещи по разным комнатам, а жена назвала его поведение бредом. Тогда Липатов вышел из себя и совершил самый страшный поступок. Голоса сказали ему, что жена — "демон", а сын — "ребёнок сатаны". После задержания мужчину госпитализировали в больницу — у него было сильное отправление препаратами — предварительно, антидепрессантами. В квартире семьи в ЖК "Лефортово парк" нашли полупустой блистер таблеток.

Липатов работал в ЦБ РФ до мая 2024 года, после чего перешёл на другое место работы.