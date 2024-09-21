Пьяный россиянин зверски убил жену после разрыва и пустился в бега от полиции

Тело 26-летней девушки нашли у подъезда на улице жилого дома на улице Кирова в Омске. Предположительно, убийцей является её 28-летний супруг, который на своём автомобиле попытался сбежать от полиции. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

Задержание омича, убившего жену. Видео © Telegram / Ирина Волк

Вчера вечером возле подъезда одного из жилых домов в Омске был найден труп девушки. Прибывшая оперативная группа установила, что она была убита ножом. Далее сотрудники решили, что к преступлению может оказаться причастен её муж.

Затем всем нарядам полиции разослали приметы предполагаемого преступника и его автомобиля «Лада Веста». Вскоре подходящая под описание машина была замечена, но водитель попытался скрыться. На Харьковской улице мужчина решил спешиться и убежать от полиции, но его быстро схватили. При досмотре в его кармане нашли складной нож с бурыми следами от крови. Подозреваемый оказался пьян.

«Полицейские доставили мужчину в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску. Следственными органами принято процессуальное решение. Устанавливаются мотив и все обстоятельства преступления», — сказано в тексте публикации.