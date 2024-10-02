Суд отправил в колонию родителей, убивших и расчленивших дочь в Ростове-на-Дону 2 октября, 16:09 Младенец. Обложка © freepik / senivpetro

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор по делу об убийстве родителями восьмимесячной дочери. Женщину отправили в колонию на 13 лет, а мужчину — на 15. О судебном решении сообщает Don Mash.

Суд над родителями, убившими дочь. Видео © Telegram / Don Mash

Во время судебного заседания обвиняемые придерживались разных версий трагедии. Как определил суд, прошлой весной девочка скончалась от удушья в квартире на Суворовском, мать позвонила в службу спасения и заявила о её пропаже. Далее пара решила избавиться от тела погибшей. Преступники расчленили собственную мёртвую дочь и прокрутили через мясорубку. Полицейские нашли в холодильнике останки ребёнка.

Напомним, в апреле 2023 года в Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь и заявили о её похищении. Отец девочки позже заявил, что случайно ударил малышку ногой во время конфликта с женой, после чего девочка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, пара расчленила тело дочери и разложила части по полиэтиленовым пакетам, чтобы выкинуть в разных местах.

Авторы Татьяна Миссуми