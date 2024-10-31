Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:23

«Уехали вдвоём, а приехали втроём»: Сати Казанова с дочкой и мужем вернулась домой из роддома

Сати Казанову с новорождённой дочкой выписали из роддома

Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / satikazanova

Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / satikazanova

Певица Сати Казанова снова порадовала аудиторию фотографиями со своей новорождённой дочкой. Артистка рассказала, что они все вместе вернулись домой из роддома.

Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо вернулись домой из роддома. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / satikazanova

«Новый жилец этого дома, добро пожаловать», — сказала Казанова во время съёмки видео со своим супругом Стефано Тиоццо и дочерью.

Вместе с новоиспечёнными родителями домой к ним приехала ещё мама и сестра Сати Казановой. Артистка вместе с мужем отметила, что буквально недавно из жилья они уезжали вдвоём, а вернулись уже втроём — полноценной семьёй.

В России на 30% вырос спрос на опасные «лотосовые роды», которые «прорекламировала» Сати Казанова
В России на 30% вырос спрос на опасные «лотосовые роды», которые «прорекламировала» Сати Казанова

Напомним, Сати Казанова стала мамой около недели назад. У неё родилась девочка от супруга-итальянца Стефано Тиоццо. До этого артистка признавалась, что семь лет не могла забеременеть и наконец «вымолила чудо». Певица уже показывала фанатам новорождённую дочку. Кстати, после её рождения звезда решила за деньги раскрыть сексуальность россиянок.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сати Казанова (певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar