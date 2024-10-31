«Уехали вдвоём, а приехали втроём»: Сати Казанова с дочкой и мужем вернулась домой из роддома

Певица Сати Казанова снова порадовала аудиторию фотографиями со своей новорождённой дочкой. Артистка рассказала, что они все вместе вернулись домой из роддома.

Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо вернулись домой из роддома. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / satikazanova

«Новый жилец этого дома, добро пожаловать», — сказала Казанова во время съёмки видео со своим супругом Стефано Тиоццо и дочерью.