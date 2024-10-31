«Уехали вдвоём, а приехали втроём»: Сати Казанова с дочкой и мужем вернулась домой из роддома
Сати Казанову с новорождённой дочкой выписали из роддома
Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / satikazanova
Певица Сати Казанова снова порадовала аудиторию фотографиями со своей новорождённой дочкой. Артистка рассказала, что они все вместе вернулись домой из роддома.
Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо вернулись домой из роддома. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / satikazanova
«Новый жилец этого дома, добро пожаловать», — сказала Казанова во время съёмки видео со своим супругом Стефано Тиоццо и дочерью.
Вместе с новоиспечёнными родителями домой к ним приехала ещё мама и сестра Сати Казановой. Артистка вместе с мужем отметила, что буквально недавно из жилья они уезжали вдвоём, а вернулись уже втроём — полноценной семьёй.
Напомним, Сати Казанова стала мамой около недели назад. У неё родилась девочка от супруга-итальянца Стефано Тиоццо. До этого артистка признавалась, что семь лет не могла забеременеть и наконец «вымолила чудо». Певица уже показывала фанатам новорождённую дочку. Кстати, после её рождения звезда решила за деньги раскрыть сексуальность россиянок.