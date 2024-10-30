В России на 30% вырос спрос на опасные «лотосовые роды», которые «прорекламировала» Сати Казанова

В России на 30% вырос спрос на «лотосовые роды». При таком способе малышам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама пересохнет и отпадёт. Таким образом у ребёнка якобы «снижается агрессия и появляется связь с космосом». Однако врачи предупреждают, что такая процедура опасна.

Как выяснил SHOT, «лотосовые роды» предлагают частные клиники. Малышей оставляют соединёнными с плацентой на тот период времени, который им «необходим». Это может длиться от нескольких часов до 10 дней. В таком случае якобы «не нарушается естественный ход событий», а при классической процедуре, по мнению адептов таких родов, «закладывается неправильный код жизнедеятельности, где дыхание ассоциируется с агрессией».

Практика «лотосового рождения» появилась на Бали в 1995 году. Постепенно её стали применять во всём мире, и вот мода добралась до России. Сейчас московские клиники, например, предлагают провести «лотосовые роды» примерно за 200 тысяч рублей.

Популярности процедуре добавила 42-летняя певица Сати Казанова, которая рассказала, что хотела родить первенца именно таким образом. Однако артистка всё же побеспокоилась о здоровье и рожала дочку от супруга-итальянца Стефано Тиоццо в больнице, «классическим» способом.