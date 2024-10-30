В России на 30% вырос спрос на опасные «лотосовые роды», которые «прорекламировала» Сати Казанова
SHOT: В России на 30% вырос спрос на опасные «лотосовые роды»
Сати Казанова с новорождённой дочерью и супругом Стефано Тиоццо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stefanotiozzo
В России на 30% вырос спрос на «лотосовые роды». При таком способе малышам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама пересохнет и отпадёт. Таким образом у ребёнка якобы «снижается агрессия и появляется связь с космосом». Однако врачи предупреждают, что такая процедура опасна.
Как выяснил SHOT, «лотосовые роды» предлагают частные клиники. Малышей оставляют соединёнными с плацентой на тот период времени, который им «необходим». Это может длиться от нескольких часов до 10 дней. В таком случае якобы «не нарушается естественный ход событий», а при классической процедуре, по мнению адептов таких родов, «закладывается неправильный код жизнедеятельности, где дыхание ассоциируется с агрессией».
Практика «лотосового рождения» появилась на Бали в 1995 году. Постепенно её стали применять во всём мире, и вот мода добралась до России. Сейчас московские клиники, например, предлагают провести «лотосовые роды» примерно за 200 тысяч рублей.
Популярности процедуре добавила 42-летняя певица Сати Казанова, которая рассказала, что хотела родить первенца именно таким образом. Однако артистка всё же побеспокоилась о здоровье и рожала дочку от супруга-итальянца Стефано Тиоццо в больнице, «классическим» способом.
Как рассказал SHOT профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский, такая процедура очень опасна для малыша. Даже звери перегрызают своему потомству пуповину. При таких «лотосовых родах», предупреждает медик, может начаться гнойное воспаление и придётся оперировать младенца.