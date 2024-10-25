Сати Казанова впервые стала мамой — у неё родилась девочка

Статус мамы 23 октября получила певица Сати Казанова. У неё и супруга Стефано Тиоццо родилась девочка. Радостной новостью исполнительница поделилась в своих соцсетях, опубликовав трогательное фото.

Певица Сати Казанова родила девочку, имя малышки пока не раскрыли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ satikazanova

«Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предоставлено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек. Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз всё получилось так красиво, мягко, сакрально», — написала Казанова.

Певица поделилась, что её первые и такие «драгоценные роды» прошли в воде. Палата артистки превратилась «в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр». Супруг всё это время был рядом с любимой. Имя малышки пара пока не раскрыла.