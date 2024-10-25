Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 13:52

Сати Казанова впервые стала мамой — у неё родилась девочка

Певица Сати Казанова и её супруг Стефано Тиоццо стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ satikazanova

Певица Сати Казанова и её супруг Стефано Тиоццо стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ satikazanova

Статус мамы 23 октября получила певица Сати Казанова. У неё и супруга Стефано Тиоццо родилась девочка. Радостной новостью исполнительница поделилась в своих соцсетях, опубликовав трогательное фото.

Певица Сати Казанова родила девочку, имя малышки пока не раскрыли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ satikazanova

Певица Сати Казанова родила девочку, имя малышки пока не раскрыли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ satikazanova

«Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предоставлено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек. Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз всё получилось так красиво, мягко, сакрально», — написала Казанова.

Певица поделилась, что её первые и такие «драгоценные роды» прошли в воде. Палата артистки превратилась «в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр». Супруг всё это время был рядом с любимой. Имя малышки пара пока не раскрыла.

«Я обязана быть вечно молодой?» Сати Казанова ответила на хейт из-за поздней беременности
«Я обязана быть вечно молодой?» Сати Казанова ответила на хейт из-за поздней беременности

Ранее мамой стала актриса Анна Хилькевич. У неё родилась третья дочь. По словам артистки, роды длились 28 часов, малышка никак не хотела появляться на свет. Девочка родилась с весом 3800 граммов и ростом 55 сантиметров.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сати Казанова (певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar