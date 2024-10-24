«Я обязана быть вечно молодой?» Сати Казанова ответила на хейт из-за поздней беременности

Певица Сати Казанова эмоционально отреагировала на критику из-за поздней беременности. Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что в соцсетях получает массу негативных комментариев на этот счёт.

«Это вообще очень болезненная тема в России — тема старения. У меня на странице женщины пишут «ой, ты старая уже», «время тебя не щадит». А я что, обязана быть вечно молодой?!» — отметила 42-летняя Казанова в шоу «Честный подкаст» с Алёной Герой.

Казанова с 2017 года счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Фото © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / satikazanova

Артистка рассказала, что европейки по-другому относятся к своему возрасту. Например, итальянская актриса Моника Белуччи впервые стала мамой в 40 лет, а второго ребёнка родила в 45. Кроме того, после родов звезда снялась в фильме о Джеймсе Бонде и по сей день продолжает восхищать зрителей. Сати также призналась, что сейчас чувствует себя «волшебно» и в будущем хочет написать книгу о своём пути к материнству.