Беременная Сати Казанова поведала о самом большом страхе материнства

Певица Сати Казанова рассказала, что борется со страхом материнства. По её словам, опасения быть «неидеальной» преследуют её, однако она понимает, что не бывает родителей, которые не совершают ошибки. Об этом беременная 41-летняя артистка рассказала у себя в социальных сетях.

«Много размышляла, откуда, а главное, как этот страх умудрился закрасться в сердце женщины, тогда как материнство — величайшее посвящение в женщину. На самой поверхности, как я вижу, страх быть «несовершенной матерью», страх перед социумом с его установками, там же необходимость соответствия эталонному. И мне этот страх знаком, но мы с ним уже в стадии успешных переговоров», — высказалась певица.

По её словам, она смирилась с фактом, что идеальных людей не бывает, поэтому после появления ребёнка на свет не сможет быть «эталоном». Она отметила, что малыш будет получать опыт, который ему положен судьбой.

Напомним, что ребёнка российская исполнительница ждёт от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Как признавалась сама артистка, она семь лет не могла забеременеть и наконец «вымолила чудо». Она также призналась, что вместе с мужем они планировали работу, чтобы попадать в график овуляции.