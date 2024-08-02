Сати Казанова отсудила 600 тыс. за отмену концерта в день траура по "Крокусу"
Если верить организаторам, Сати Казанова хотела выступить в клубе "Баунс", несмотря на общенациональный траур. Обложка © vk.com / Сати Казанова
Сати Казанова отсудила более полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по "Крокусу". Иск певицы к клубу "Баунс", где должно было состояться выступления, удовлетворён полностью.
Ранее организаторы концерта Сати заявили SHOT, что певица якобы настаивала на выходе на сцену 24 марта, несмотря на общероссийский траур, а после отказа потребовала вернуть ей 614 тысяч рублей за оплаченную аренду. Возвращать деньги экс-участнице "Фабрики" отказались, так как концерт не состоялся "по независящим от них обстоятельствам".
Сама Сати назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на концерте после теракта. Певица заявила, что намерена по условиям договора вернуть средства за аренду в правовом поле. Арбитражный суд Москвы признал, что организаторы получили "неосновательное" обогащение, и постановил вернуть артистке всю сумму.
Как сообщал Life.ru, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокуса", которые пришли на концерт "Пикника". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали, их удалось поймать в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники.