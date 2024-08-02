Сати Казанова отсудила 600 тыс. за отмену концерта в день траура по "Крокусу"

Сати Казанова отсудила более полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по "Крокусу". Иск певицы к клубу "Баунс", где должно было состояться выступления, удовлетворён полностью.

Ранее организаторы концерта Сати заявили SHOT, что певица якобы настаивала на выходе на сцену 24 марта, несмотря на общероссийский траур, а после отказа потребовала вернуть ей 614 тысяч рублей за оплаченную аренду. Возвращать деньги экс-участнице "Фабрики" отказались, так как концерт не состоялся "по независящим от них обстоятельствам".