Сати Казанова объяснила, почему требовала неустойку за отмену концерта в день траура по "Крокусу"
Казанова лично просила отменить свой концерт в день траура по жертвам теракта
Сати Казанова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova
Российская певица, модель и телеведущая Сати Казанова утверждает, что её концерт в день траура по трагедии в "Крокусе" был отменён по её личной инициативе. После этого она хотела получить назад деньги за аренду в соответствии с условиями договора. При этом она назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на проведении выступления. Об этом пишет SHOT.
По словам исполнительницы, она немедля свернула весь свой концерт, посвящённый онлайн-сообществу, когда узнала о теракте в "Крокусе". Мероприятие Казановой должно было пройти 24 марта.
Экс-участница группы "Фабрика" заявила, что её контракт с площадкой "Баунс" предусматривает возврат средств, выплаченных за аренду, однако представители клуба ответили отказом. После этого возмущённая артистка решила обратиться в суд.
Ранее Life.ru сообщал, что Сати Казанова требует вернуть ей деньги, потраченные на аренду помещения, в котором она планировала провести концерт, пока в Подмосковье не произошёл ужасающий теракт. При этом представители клуба "Баунс" считают, что не должны возвращать средства певице, поскольку отмена выступления произошла по независящим от них причинам.