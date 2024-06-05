Сати Казанова объяснила, почему требовала неустойку за отмену концерта в день траура по "Крокусу"

Российская певица, модель и телеведущая Сати Казанова утверждает, что её концерт в день траура по трагедии в "Крокусе" был отменён по её личной инициативе. После этого она хотела получить назад деньги за аренду в соответствии с условиями договора. При этом она назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на проведении выступления. Об этом пишет SHOT.

По словам исполнительницы, она немедля свернула весь свой концерт, посвящённый онлайн-сообществу, когда узнала о теракте в "Крокусе". Мероприятие Казановой должно было пройти 24 марта.

Экс-участница группы "Фабрика" заявила, что её контракт с площадкой "Баунс" предусматривает возврат средств, выплаченных за аренду, однако представители клуба ответили отказом. После этого возмущённая артистка решила обратиться в суд.