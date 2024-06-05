Сати Казанова требует полмиллиона рублей за отмену концерта в день траура по "Крокусу"

Певица Сати Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам трагедии в "Крокус сити холле".

Как пишет SHOT, концерт экс-участницы группы "Фабрика" должен был пройти в клубе "Баунс" 24 марта, но этот день был объявлен днём общероссийского траура по жертвам теракта. Ивент-пространство Omega Events, через которое бронируют выступления звёзд в "Баунсе", уведомило представителей певицы об отмене концерта и предложило перенести его на другую дату, но команда Казановой, как уверяют организаторы, якобы настаивала на проведении мероприятия, несмотря на траур.

После этого команда Сати Казановой решила вернуть деньги за аренду клуба через суд. Речь идёт о сумме 614 тысяч рублей. Идёт разбирательство. Организаторы настаивают, что ничего певице не должны, потому что выступление пришлось отменить по независящим от них причинам.