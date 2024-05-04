В Москве отменили юбилейный концерт барда Никитина после скандала с донатами ВСУ

Юбилейный концерт по случаю 80-летия барда и композитора Сергея Никитина в Москве отменили на фоне скандала — музыканта заподозрили в спонсировании Вооружённых сил Украины. Выступление должно было состояться 13 июня, на него уже продавались билеты.

"Внимание, концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", — сказано на сайте Центра авторской песни.

Голоса Сергея и Татьяны Никитиных зритель может помнить по фильму "Москва слезам не верит", где они исполнили заглавную композицию картины — песню "Александра". Также Сергей Никитин спел "Я спросил у ясеня" для фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".