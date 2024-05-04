В Москве отменили юбилейный концерт барда Никитина после скандала с донатами ВСУ
Барды Сергей и Татьяна Никитины. Фото © sergeytatiananikitiny.com
Юбилейный концерт по случаю 80-летия барда и композитора Сергея Никитина в Москве отменили на фоне скандала — музыканта заподозрили в спонсировании Вооружённых сил Украины. Выступление должно было состояться 13 июня, на него уже продавались билеты.
"Внимание, концерт отменяется, купленные билеты можно сдать", — сказано на сайте Центра авторской песни.
Голоса Сергея и Татьяны Никитиных зритель может помнить по фильму "Москва слезам не верит", где они исполнили заглавную композицию картины — песню "Александра". Также Сергей Никитин спел "Я спросил у ясеня" для фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".
Напомним, барды Никитины угодили в скандал после своих концертов в США. В Сети появилась информация о том, что часть вырученных средств семья музыкантов направляла на нужды ВСУ. Они исполняли песни по стихам советской и российской поэтессы Юнны Мориц "Собака бывает кусачей", "Большой секрет для маленькой компании" и другие. После резонанса Мориц решила через суд запретить бардам выступать с песнями, основанными на её трудах.